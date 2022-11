Un week-end gourmand organisé par "Les Amis de Crissiacum".

Une quarantaine d’exposants étaient au rendez-vous du marché artisanal et gourmand organisé par l’association "les Amis de Crissiacum". Il était possible de trouver de quoi se délecter avec les différents stands de confiseries et de douceurs, un avant-goût de noël pour les enfants mais aussi pour les parents, grands-parents et amis.

Les nounours de Lucie, les brioches aux lardons, aux escargots, les corniottes de la Bonne Brioche de Fontaines, le vin de Bouzeron du domaine Chaussin, le santenay du domaine Gaudray, les crêpes de l’association, les sacs à mains, les décos, tout un choix pour tous les goûts et toutes les bourses était proposé, il ne fallait pas non plus manquer le stand des huîtres de la presqu’île de Ruiz ou encore les saucissons de Corse et l’huile d’olive de Crête…

Pour ce qui était de la déco, Jérôme Lucotte (ADN/VR6), carrossier peintre de métier, présentait ses réalisations. Il redonne une seconde vie aux fûts, aux jerricans qu’il transforme en fauteuils, bars, tabourets, tout en gardant l’esprit automobile.

Les visiteurs ont pu découvrir la panoplie de couteaux de Brice Pelletier, coutelier, les broderies d’Axelle Colas, la peinture, la pyrogravure sur verre de Chloé Mornat et bien d’autres stands dans et hors de la salle des fêtes.

Une belle réussite pour l’association "Les Amis de Crissiacum" pour ce salon qui tombait le même week-end que les élections municipales.

C.Cléaux