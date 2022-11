C’est plus de 80 personnes qui ont fait le déplacement pour participer à cette soirée placée sous le signe des échanges, de la convivialité et du jeu.

Toutes les générations étaient représentés : des jeunes venus entre copains pour la soirée, des moins jeunes et aussi des familles !



« Le but de cette soirée c’est de faire sortir les habitants de chez eux, de réunir les oslonnais autour de moments de partages » ont confié les bénévoles du CCAS.



Une buvette était tenue par ces derniers avec la vente de gaufres et de boissons.



Chacun des participants pouvaient emmener leurs propres jeux de société mais il y avait aussi une animation avec Marion Bastien, VDI pour la société Oika Oika.

« Je propose ce soir la découverte des jeux de la marque que je commercialise habituellement, les personnes présentes peuvent les emprunter et je suis là pour expliquer les règles si besoin » a expliqué Marion à Info Chalon avant d’ajouter :« pas de vente ce soir, le but est vraiment de faire découvrir la marque aux participants et s’ils sont intéressés ils pourront me contacter par la suite ».

Pas de doute, cette onzième édition de « la soirée sans télé » a été, encore une fois, une belle réussite !

Pour participer à la prochaine édition, rendez-vous le vendredi 24 mars prochain à partir de 19h à la salle des fêtes de Oslon.



Amandine Cerrone.



*CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales