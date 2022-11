AVIS DE DECES - Madame Madeleine VARREAUX née JORDAN

OUROUX-SUR-SAÔNE - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN



Bernard et Brigitte VARREAUX,

Jean-Paul (†) et Brigitte VARREAUX,

ses enfants ;

Patrice, Cédric, Karine, Delphine,

ses petits-chéris et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants adorés ;

ses neveux, nièces, cousins, cousines ;

les familles JORDAN, THIBERT, VARREAUX,

ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine VARREAUX

née JORDAN

survenu le 18 novembre 2022 à l'âge de 96 ans.

Ses obsèques auront lieu en l'Eglise d'Ouroux-sur-Saône le mercredi 23 novembre 2022 à 10 heures.

Condoléances sur registres.

Pas de plaques, des messes et fleurs naturelles uniquement.

Madeleine repose à la chambre funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Saint-Germain-du-Plain pour son dévouement ainsi toutes les personnes qui prennent par à sa peine et rappelle à votre souvenir son fils

Jean-Paul

décédé en 1990

et son époux

Maurice

décédé en 1999.