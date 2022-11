L’association "Solidarité Ukraine Chalon Nord" de Fragnes La Loyère a tenu son assemblée générale le mardi 15 novembre 2022.

Alain Petit, président de l’association, a ouvert la séance plénière en présence d’Alain Gaudray maire de la commune, de membres bénévoles représentant les communes de Fragnes La Loyère, Crissey, Sassenay, Chagny…

« L’association a été créée dans le but de venir en aide aux ukrainiens qui venaient se réfugier dans notre secteur de Chalon Nord, aide aux achats matériels pour équiper les logements…, mais aussi apporter des distractions, faire les démarches administratives pour chacun d’eux. » dira le président dans son discours. Il a rappelé que dès le début de la guerre, le 24 février, un vaste élan de solidarité s’est installé dans la commune à l’initiative du maire et des élus. Cet élan s’est propagé aux associations, aux Fralois, puis d’autres ont rejoint le mouvement comme Branges, Dracy le Fort, ADMR 71 Chagny (Lou Labry), la pharmacie Dumaine, etc… Cette solidarité a permis de récolter plus de 20m3 de matériel médical, de médicaments, de produits d’hygiène qui ont été acheminés en Ukraine par le biais d’un bus Girardot. Alain Gaudray et Hervé Dumaine ont accompagné le chargement en Ukraine et sont rentré à Fragnes avec des ukrainiens. C’était le début pour l’association qui, aujourd’hui, compte déjà un certain nombre d’adhérents et qui souhaite s'ouvrir en direction des autres communes de l'agglomération.

La trésorière a présenté le bilan financier de l’association. Bien que les dépenses pour aider les réfugiés ukrainiens aient été importantes, la situation financière reste satisfaisante.

Quelques projets ont été abordés et le montant de la cotisation pour les adhérents a été fixé à 5 € par l’ensemble des membres présents.

C’est parmi ces adhérents que le bureau de l’association a, lors de cette assemblée générale, constitué son conseil d’administration. 5 candidats ont postulé et ils ont recueilli l’accord à l’unanimité des personnes présentes, ensuite les 4 membres du bureau et les 5 nouveaux membres se sont retirés pour élire le bureau.

A la fin de cette AG, le bureau est ainsi constitué :

Président : Alain Petit

Vice-présidente : Jacqueline Gaudillère

Trésorière : Laurence Olivier

Secrétaire : Patricia Roesler

Et 5 membres du CA.

C.Cléaux