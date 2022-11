C’est donc au sein du dojo Nowak de Saint-Marcel qu’une grande partie des 114 adhérents ont pris place dans les gradins pour écouter les différents intervenants de cette soirée.

Jonathan Souillot a alors commencé par rappeler l’importance de cette assemblée générale avant de faire un point sur la saison écoulée : évolution du nombre d’adhérents, nouveaux partenaires, blackminton, remerciements envers les nombreux bénévoles … etc.

Puis, le rapport moral du président s’est achevé avec une annonce : la troisième édition du Blackminton Saint-Marcel est confirmée et aura lieue les vendredi 5 et samedi 6 octobre 2023 au dojo Nowak. (Pour plus d’informations sur cet événement, Info Chalon vous racontait la dernière édition ici).

« C’est donc parti pour un an de préparation mais avec vous tous, ce sera un plaisir » a alors conclu Jonathan.



L’assemblée générale s’est alors poursuivie avec le rapport d’activités et le bilan financier.

Les adhérents ont ensuite été appelés à voter sur différents points, notamment sur les changements de statuts.

Le taux de vote était clairement significatif puisque c’est 70% de votants qui ont été enregistrés ce vendredi soir.

Après l’intervention des invités, Frédérik Billiard, président du comité départemental de badminton et Nathalie Gras, adjointe au maire en charge des associations culturelles ( NDLR : Nathalie Couturier, adjointe aux associations sportives était excusée et n’a pas manqué de venir saluer le club un peu plus tard dans la soirée) ; c’est Stéphane Carlot, vice-président du club, qui a tenu à s’exprimer :

« Au sein du BCSM*, on peut le dire on est tous dans le même bateau, avec de supers passagers que sont nos licenciés, un équipage au top que sont nos bénévoles et enfin, un super capitaine représenté par notre président fondateur Jonathan, au nom de tous, on tenait à te remercier ! »

L’équipe de bénévoles et du bureau du club s’était en effet, concertée quelques jours auparavant pour rendre cet hommage à leur fidèle président et lui offrir un petit cadeau.

C’est donc un brin ému que Jonathan a clôturé cette assemblée générale avant d’inviter tout le monde à partager un moment convivial autour du verre de l’amitié.

La soirée s’est poursuivie, comme à l’accoutumée au club, dans une ambiance chaleureuse, certains ont décidé de rester « papoter » autour de l’apéro tandis que les plus motivés ont été « taper des volants » dans l’enceinte du dojo Nowak.

Certains étaient même venus en famille, c’est le cas notamment de Martine, Kylia et Sam, tous trois licenciés du BCSM* : « on peut dire que c’est plus que plaisant de pouvoir partager un sport avec sa maman et sa fille ! » a confié Sam à Info Chalon, venu accompagné de sa maman Martine et de sa fille Kylia, une famille qui résume parfaitement l’esprit familial et intergénérationnel du club !

Le prochain rendez-vous du BCSM* c’est le samedi 10 décembre au marché de Noël de Saint-Marcel.

Amandine Cerrone.



*BCSM : Badminton Club Saint-Marcel

Crédits photos : Agnès Terrier et Amandine Cerrone