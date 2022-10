Blackminton 2022 : le retour en images avec Info Chalon

Le principe ? Jouer au badminton dans le noir, en fluo et en musique !



C’est 100 personnes par soirée qui ont pris leurs tickets pour participer à cet événement fun et original !

« Nous avons dû limiter les inscriptions à 100 personnes afin que ce soit fluide. Il y a un roulement : les joueurs jouent un match et font ensuite une pause de 30 minutes. Comme ça tout le monde peut profiter des cours sur l’ensemble de la soirée ! » a expliqué Sabrina, bénévole du BCSM.



Afin de faire patienter les participants entre leurs matchs, une buvette était à disposition où l’on pouvait notamment déguster la bonne bière des 3 brasseurs et il y avait aussi un coin repas avec les fameux burgers de la maison Chassaing traiteur, tous deux partenaires du club.

Et ce n’est pas les seuls clins d’œil à leurs nombreux partenaires qu’info Chalon a pu remarqué lors de sa participation à la soirée du vendredi : à l’arrivée, les joueurs se voyaient remettre un t-shirt à l’effigie des magasins WAS et Sport 2000, le dojo regorgeait quant à lui, de banderoles fluorescentes confectionnées par ALLY PRINT, et les gobelets réutilisables offerts à la buvette étaient imprimés du logo Groupama.

La fédération française de cardiologie, partenaire également du club, avait fait le déplacement afin de faire une démonstration de massage cardiaque.



L’équipe organisatrice avait aussi prévu des ateliers jeux, maquillage (fluo bien sûr), jeux d’arcades, pour patienter entre deux matchs !

Pour animer la soirée, le club avait fait appel au DJ « Move On Up Night Lights » qui a assuré une ambiance de folie sur les deux soirées !

Quant aux bénévoles du BCSM, comme à l’accoutumée au club, ils se sont investis à 100%, ce qui a permit une organisation plus que réussie.

C’est Jonathan Souillot, président du BCSM qui a « chapeauté » cette organisation d’une main de maître, chacun des 20 bénévoles présents sur chaque soir avait un planning pour la soirée : « cela permet à tout le monde de tourner sur les postes et aussi d’avoir des temps de pause pour profiter de l’ambiance de la soirée » a raconté le président du club qui a assuré lui aussi les différents « postes » au même titre que sa fidèle équipe de bénévoles.

Une équipe motivée qui pour certains ont démarré vendredi matin avec l’installation et ont terminé dimanche avec le rangement.

« Aujourd’hui je suis fier de nous tous et je suis un président heureux ! » a déclaré Jonathan ce dimanche matin sur la page Facebook du club.



Une chose est sûre, tout avait été pensé en amont pour que les participants passent une bonne soirée et on peut dire que le public a été plus que conquis !

Venus en famille, entre amis ou encore en couple, tous ont été unanimes au micro d’info Chalon :

« On fait parti du club de badminton de Saint-Rémy, on a trouvé l’idée tellement top qu’on a décidé de s’inscrire tous ensemble pour passer une bonne soirée de « bad » » a indiqué Caroline, présidente du club de badminton de Saint-Remy.

« On est tous les deux licenciés du club et on a de suite été emballés par le concept donc on a pris nos places ! » s’est exprimé Florian venu avec Eva, sa compagne.

« On est venues avec nos parents et du coup on passe la soirée toutes les 4 ! » ont témoigné Garance, Justine, Marilou et Maylis, quatre « ados » ravies de se retrouver ce vendredi soir.

De votre côté, vous avez loupé ça ? Pas de panique, le rendez-vous est déjà pris pour une 3ème édition ! La date n’est pas encore fixée mais Info Chalon ne manquera pas cette information !

Pour vivre ou revivre cette soirée, Info Chalon vous a fait un retour en images et en vidéo ci-dessous.



Et si en attendant l’année prochaine, vous souhaitez goûter à l’expérience de jouer au badminton dans la bonne humeur, dans une ambiance conviviale et bienveillante vous pouvez toujours vous inscrire au sein du club du BCSM ! Les deux premières séances sont gratuites, plus d’infos ici.

voir la video de la soirée

Amandine Cerrone

*BCSM : Badminton Club de Saint-Marcel