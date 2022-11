40 jeunes ont participé au stage de lutte à Champforgeuil.

Samedi dernier, de 14H00 à 17H00 s'est déroulé un stage de lutte pour les enfants de 9 à13 ans sur les tapis de la salle "Steeve et Christophe Guénot" à Champforgeuil. Lors de ce regroupement, les clubs de Macon, Torcy et Louhans étaient présents.

L'entrainement était dirigé par Pierre Yves Miserere, Christian Louis, Titouan Robin, Mégane Pouillot de Champforgeuil et les entraineurs des clubs présents.

Après un échauffement, une séance technique, des combats arbitrés et un jeux de lutte, un goûter organisé par les dirigeants du club a été servi aux enfants.

Devant la réussite de cette après midi de lutte, Alain Jorland, le Président, et l'équipe dirigeante ont décidé de programmer un nouveau stage le samedi 10 décembre de 14H00 à 17H00.

A noter la présence de Mme Annie Sassignol, Maire de Champforgeuil, Jean Paul Bernon, conseiller municipal et de Jean Pierre Varela, président de l'Association Sport loisirs et Culture Champforgeuil.