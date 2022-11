30 hectares de Coulée verte et 13000 arbres plantés sur SaôneOr

13 000 arbres plantés auxquels viennent s'ajouter 60 arbres fruitiers sur les 30 hectares de Coulée Verte mis en place sur SaôneOr, histoire de créer la ceinture verte visant à protéger les communes de Virey-le-Grand et Fragnes-La Loyère. C'est le bilan de l'opération en cours et portée exclusivement par le Grand Chalon. Une véritable forêt urbaine est en train de sortir de terre et il faut clairement s'en réjouir. Un bilan qui plaide largement en faveur de l'intercommunalité en terme de reboisement de l'agglomération même si certains veulent générer de la polémique sur d'autres secteurs.

Côté essence, là aussi, la biodiversité joue à plein régime : cèdres du Liban, Elèzes et pins sylvestre sur les sommets des buttes qui ceinturent Saôneor, pommiers et prunus, charme, érable et tremble sur les pentes, cyprès, saules, aulnes et sureaux sur la ripisyle le long du ruisseau de Virey, et sur les alignements des érables et des noisetiers.

Des plantations qui se glissent dans l'une des priorités fixées par le Projet de territoire 2021-2026 voté en conseil communautaire.

La coulée verte permettra de protéger les quartiers pavillonnaires de Virey le Grand, de créer un espace boisé accessible à la balade, de poursuivre les fameux corridors écologiques afin de protéger la biodiversité en milieu bâti.

Les travaux de plantations se termineront d'ici quelques semaines. Toute la coulée verte sera ouverte au public à travers des aménagements exclusivement piétonniers avec des clôture limitant les accès.

Le verger de 60 arbres fruitiers sera mis à disposition de l'AMEC de Virey permettant l'accès gratuit aux poiriers, pommiers, cerisieurs, pruniers et autres figuiers.

Une initiative saluée par Guillaume Thiébaut, maire de Virey le Grand.

Laurent Guillaumé