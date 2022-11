VENDREDI DE LA SANTÉ par l'ARS - Vous avez dit consultation ?

Rendez-vous était donné pour cette première à Saint-Rémy, un vendredi à 14h, dans le cadre de l'opération "vendredi de la santé" portée par l'Agence Régionale de la Santé. Un dispositif qui se glisse dans le cadre du Conseil National de la Refondation. Et au milieu de tout ça, il y a de quoi s'interroger sur la qualité du dispositif proposé au Grand Public.

Côté public, une vingtaine de personnes a assisté à cette première étape "Vendredi de la santé", tous issus de près ou de loin du monde de la santé, actifs ou à la retraite. Côté usagers et Grand Public, le rendez-vous est loin d'avoir suscité l'adhésion malgré toute l'importance du sujet. Désertification médicale, mobilisation des moyens publics... les sujets ne manquent pas alors que la France commence à tirer un bilan sur deux années de crise sanitaire, qui ont démontré toutes les insuffisances des politiques publiques en faveur de la santé.

Certes du côté de l'ARS, on s'est félicité du côté intimiste de cette première étape, considérant que c'était le meilleur format pour l'animation des tables rondes. De notre côté, on s'étonnera plutôt des modalités pratiques mises en place.

Au final, le sujet est bel et bien trés sérieux, et sans doute qu'il mériterait une autre formulation afin de mieux prendre le pouls des territoires. Encore faut-il être prêt à l'entendre et surtout à le traduire concrètement.

Laurent Guillaumé