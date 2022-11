L’humoriste Pierre-Emmanuel Barré convoquera très prochainement non-sens et effronterie à Chalon

Quel genre de conférencier serez-vous à Chalon-sur-Saône le 2 décembre ?

« Plutôt absurde et cynique, mais ça reste très rigolo. »

L’humour noir est-il la parade absolue contre les aberrations de notre monde ?

« Non, je pense que ce serait plutôt une arme à feu. »

Dans quel état sort-on de votre spectacle ?

«Il suffit de regarder le titre…on ne ment pas aux gens ! »

L’inspiration vous vient-elle aisément ?

«Ce n’est pas un spectacle sur l’actualité, donc je dirais que c’est plus difficile parce que mon inspiration habituelle est vraiment dans l’actualité. C’est social, par conséquent c’est un sujet plus réfléchi.»

L’humour est-il quelque chose qui vous a « endoctriné » très jeune ?

«Ah mais bien sûr, je suis un humoro-terroriste. Il n’y a pas d’élément déclencheur en particulier, je dois dire que j’ai baigné un peu là-dedans depuis tout petit.»

Qu’est-ce qui vous distingue des autres humoristes ?

«Mes cheveux, malheureusement ! »

Comment percevez-vous l’évolution générale de l’humour ?

« En fait, ce sont des questions auxquelles il faut disserter à chaque fois, et vous voulez des réponses courtes (du moins pas en ce qui nous concerne…NDLR), c’est difficile. J’ai l’impression qu’on a toujours les mêmes droits, mais qu’il faut faire de plus en plus attention. On peut toujours faire ce que l’on veut, mais il faut le faire de façon de plus en plus délicate. »

Quelle place occupe la scène au milieu des médias (films, one-man-show, radio, télé, etc…) déjà fréquentés ?

«Déjà, je trouve qu’on s’en tire pas mal, car il n’y a pas vraiment de mise en avant de la culture théâtrale en France, et des concerts. Les médias comme la télé méprisent un petit peu la scène, et malgré cela les gens se montrent curieux et ont envie de sortir. Ca me rend content. Quant à moi, la scène a toujours été un point central, et ce que j’ai fait à côté ne l’a été en général que pour pouvoir remplir mes salles et donner aux gens l’envie de venir. »

Modalités pratiques

Placement libre assis. Coût normal : 30,00 euros. Ouverture des portes à 19h30. Renseignements auprès d’A Chalon Spectacles : 03 85 46 65 89, [email protected]

Crédit photo : Eric Canto Propos recueillis par Michel Poiriault

