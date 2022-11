Le Country Vine de Saint Rémy fête ses 20 ans samedi 10 décembre à la salle de l'espace Brassens

bal concert avec le groupe BLUE NIGHT COUNTRY pour fêter les 20 ans de l'association. 2002-2022

Des stages sont proposés dans l'après-midi et animés par Séverine FILLION chorégraphe et animatrice dans la région grenobloise.

Le bal est accessible aux danseurs et non danseurs, à toutes les personnes qui veulent découvrir la danse et la musique country.