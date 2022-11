Interruption des services de la bibliothèque municipale de Chalon - Les élus Pour Chalon avec Vous demandent des comptes à l'équipe municipale

Communiqué de presse : Interruption des services de la bibliothèque municipale

Le 16 novembre dernier dans le salon d’honneur de la mairie, Gilles Platret faisait l’éloge de la ville de Chalon en matière d’événements autour du livre et s’exprimait ainsi :

« C’est quand même pas mal et je pense qu’il n’y a pas beaucoup de villes qui peuvent avoir 4 événements autour du livre, autour de l’imprimé et cela même si les outils numériques se développent, cela peut aussi amener à la lecture (….) et ceci sans compter ce que peut faire la bibliothèque municipale en matière d’animation »

Des propos à contresens de la réalité à Chalon avec la fermeture depuis cet été de la bibliothèque des Prés Saint-Jean pour des travaux d’étanchéité sans aucune information sur sa date de réouverture auprès des usagers.

Mais plus encore tout récemment, nous apprenons l’arrêt du bibliobus pour un contrôle technique et dont la remise en route ne serait plus acquise à cause de sa vétusté.

L’arrêt brutal sans anticipation du bibliobus qui sillonne nos quartiers Prés Saint-Jean, Laennec, Rives de Saône, Bourgogne Liberté, Boucicaut, Bellevue, Clair Logis, Fontaine au Loup, Plateau Saint-Jean Stade et Les Charreaux serait une très mauvaise nouvelle pour nos habitants.

La lecture reste un espace de liberté, de culture et d’apprentissage qui est important de rendre accessible à tous, c’est tout simplement un lien social qu’il faut préserver dans nos quartiers.

Nous demandons au maire d’informer les usagers et de clarifier l’avenir de ce service de proximité.

Alain Rousselot-Pailley

Didier De Carli

Pour Chalon Avec Vous