COUPE DU MONDE - Vous avez dit boycott ?

Les audiences n'ont pas tardé à tomber ce mercredi matin et TF1 a fait un carton !

C'était sans doute l'une des angoisses des diffuseurs et annonceurs face à l'ambiance générale autour de l'édition 2022 de la Coupe du Monde. Et malgré tous les appels des censeurs et autres spécialistes de polémiques, les téléspectateurs ont bien répondu présents pour le premier match des Bleus. Ainsi TF1 a enregistré le record de l'année 2022 en terme d'audiences. 12,53 millions de téléspectateurs, rien que ça ! Comme quoi finalement !