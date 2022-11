HOPITAL DE CHALON - Le député Rémy Rebeyrotte précise sa pensée et pointe la réaction des écologistes "à côté de la plaque"

Droit de réponse

Précisions

Sans vouloir répondre au communiqué d’EELV qui est « à côté de la plaque», je souhaite préciser que ma proposition en matière d’organisation de l’offre hospitalière du Nord Saône-et-Loire consiste à sortir de la situation actuelle.

Au sein du territoire de santé Nord Saône-et-Loire aujourd’hui, l’ouest du département est très largement sous-doté comparé à l’Est pour une population pourtant sensiblement comparable en nombre d’habitants. Il s’agit donc de rééquilibrer l’organisation et les moyens.

Je suis donc favorable à une autre organisation pour notre département : un pôle-Est toujours porté par Chalon-sur-Saône et l’hôpital William Morey et un pôle-Ouest, dont l’hôtel-Dieu du Creusot, hôpital privé non lucratif portant des missions d’intérêt général, serait le pôle support pour l’ensemble de l’ouest Saône-et-Loire mais aussi pour l’est de la Nièvre, compte-tenu des réalités géographiques.

Je résume : un département de Saône-et-Loire organisé entre un pôle-Est dont Chalon serait le pôle support et un pôle-ouest Saône-et-Loire/Est-Nièvre dont Le Creusot serait le pôle support.



Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire