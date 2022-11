Dédicaces à l’Antre des Bulles de Jérôme Phalippou : Cet autodidacte bourré de talent

Le clin d’œil info-chalon

Mercredi 23 novembre, entre 10h et 13h à la librairie de l’Antre des Bulles située 32 rue du Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, les clients de cette librairie spécialisée étaient ravis de rencontrer l’illustrateur Jérôme Phalippou de la série « Le Merlu » du scénariste Thierry Dubois (Chroniques de la Nationale 7, entre autres)

« Une BD qui nous plonge pendant la seconde Guerre Mondiale. L'histoire débute alors que Chalon était sur la ligne de démarcation et se terminera avec la libération de la ville. Entre temps, nous allons côtoyer des résistants du Maquis du Morvan, des miliciens, de simples civils tiraillés par les événements, des traîtres, des résistants de la dernière heure... et passer par Lux, Le Creusot... Jérôme Phalippou illustre cette histoire par une ligne claire qui fonctionne à merveille avec cette époque, et nous donne l'occasion de reconnaître, au détour d'une case, l’hôtel de ville, la statue de Niepce, et bien d'autres choses encore... », précisait Florent Bouteillon, propriétaire de la librairie spécialisée ‘L’Antre des Bulles’.

