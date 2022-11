Lancement du programme de Noël : Animations, illuminations, spectacles, village de Noël, concours des balcons… découvrez le programme

Un programme très festif pour petits et grands !

Lundi 23 novembre, à 16 h 00, au Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône avait lieu la conférence de presse sur les animations de fin d'année en présence du maire de Chalon, Gilles Platret assisté de John Guigue, 5e Adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Évelyne Lefebvre, 10e Adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Véronique Avon, Déléguée Municipale, chargée de l’animation commerciale…

Une conférence de presse qui était organisée également en direction des différentes associations de commerçants du centre ville représenté par Stéphane Duplessis (président) et de Julien Barjon (chargé de la communication de l’Association des commerçants) ;

Extraits du discours prononcé par Gilles Platret : Nous sommes ici pour le lancement des festivités de Noël que l’on a l’habitude de faire à cette époque et d’ailleurs c’est toujours avec beaucoup de plaisir qu’on se retrouve à cette occasion. Tout d’abord, parce qu’en cette période que nous sommes en train de traverser et dont nous ne sommes pas sortis, les défis qu’elle cause à chacun, le moral qu’elle met en berne, nous impose de tenir sur le chemin des animations et c’est vraiment l’état d’esprit qui est le nôtre ! Que ce soit des animations commerciales, à l’échelle de la ville, des quartiers… il y a des défis importants à réaliser car les finances sont plus serrées avec le coût de l’énergie. On sait tout cela mais pour autant je crois que le rôle d’une ville, ce n’est pas de fermer la mairie mais au contraire de rester éveillé, animer raisonnablement mais surtout d’accompagner ses concitoyens dans cette période de fin d’année qui nous parait absolument déterminante et quel que soit les soucis. On doit fêter Noël et c’est bien l’état d’esprit qui est le nôtre à la Ville de Chalon, dans la préparation que je vais avoir le plaisir de vous annoncer. Je vous remercie ! ».



Découvrez tout le programme



Lancement des illuminations de Noël le samedi 26 novembre à 17h avec la sonorisation des rues. place Saint-Vincent avec la fanfare lumineuse « Flash drums » de la Compagnie La Timba del Mundo (+ vin et chocolat chauds). Rappel : prestation de la maîtrise Saint-Charles en soutien au combat des femmes iraniennes.

(Rappel : mise en route de la sonorisation des rues le samedi 26 novembre qui fonctionnera pendant tout la période entre 11h et 20h). Les décorations lumineuses avec sobriété composées de 100% du matériel utilisé en éclairage led avec mise en route de 16h30 à 23h (contre 1h les années précédentes)

« Rêves de Noël » place de l’Hôtel-de-Ville sur le thème de Noël Blanc du 8 au 31 décembre

Festivité du 8 décembre : installations de feu et kiosques à musique par la Compagnie « Les mangeurs de cercle » entre la rue au Change et la place du Théâtre (18h/21h).

Chasse aux trésors de Noël sur le thème des gourmandises le dimanche 11 décembre à partir de 15h

Opérations commerciales de fin d’année : « La roue de Noël » pour des achats effectués le samedi 26 novembre (5 000 € de bons d’achat mis en jeu) et « Vos achats remboursés » (15 000 € de bons d’achats mis en jeu)

Festivités du 8 décembre :

« Jardin de fer, jardin de feu » et « Versailles » par la Compagnie des Mangeurs de Cercle.

À la tombée de la nuit, les feux nourris Mangeurs de cercle crépiteront dans de poétiques décors métalliques qui dessineront un parcours lumineux entre la rue au Change et la place du Théâtre avec des pauses musicales place du Chatelet et place Saint-Vincent (18h/21h).

Réalisées à partir de matériaux de récupération et de déchets détournés, ces installations œuvrent au service de la poésie. « Jardin de fer, jardin de feu » invite à la réflexion et à la contemplation sur notre écosystème : le végétal n’est plus, le fer, le feu et la rouille l’ont remplacé. « Versailles » nous questionne sur notre évolution démesurée et grandiloquante.

+ : animations des commerçants de la rue de la Citadelle

+ : associations et clubs services proposent des décorations et des produits de saison, au hasard des rues

Rêves de Noël du jeudi 8 décembre au dimanche 2 janvier

Place de l’hôtel-de-Ville : village de Noël

Du jeudi 8 au samedi 31 décembre - Inauguration le jeudi 8 décembre à 17h

Thème : Noël blanc

Trois chalets de restauration

Manèges : petit train, mini roue, carrousel et pêche aux canards (nouveauté).

La cabane enchantée avec une grande scène d’automates filaires (30 m²) : « lutins en pays blanc »

Décoration de la place en Noël blanc avec un grand iceberg (le petit train passe sous la structure), une mare, une banquise, un igloo et un village d’inuits. En entrée de place un ours géant accueille les visiteurs (et permet les selfis !)

Le Père Noël viendra expressément du Pôle Nord les mercredis, samedis et dimanches après-midi pour collecter les listes de jouets des petits Chalonnais.

Balades en calèche les 10, 11, 17, 18, 24 et 31 décembre de 15h à 18h (17h les 24 et 31, gratuit).

Nouveauté, « souriez, c’est dans la boîte ! » : borne à selfies devant la banquise. Les visiteurs pourront repartir avec une photo imprimée avec ou sans accessoires

Deux chorales : le dimanche 11 (17h) avec la Maîtrise Saint-Charles puis le samedi 17 décembre (17h) avec un concert de la Fédération Musicale de Saône-et-Loire.

« L’ours et le renne » : conte animé projeté sur la façade du Stock Américain (deux fois par jour). Ce conte a été imaginé et écrit par Anne Prost-Cossio et Emmanuelle Lieby ; les personnages ont été dessinés et animés par les agents de la Dircom



Place de Beaune

Piste de roller quad du Grand Chalon du 8 décembre au 2 janvier avec animations, soirées à thème, initiation…

Mini fête foraine avec manèges de Noël : pêche aux canards, auto-tamponneuses, pouss-pouss... installés du jeudi 8 décembre au lundi 2 janvier (tous les jours de 14h à 19h).

Place Saint-Vincent

Programmation de deux spectacles de feu les vendredis 16 et 30 décembre à 19h : « Envol » (compagnie Entre Terre et Ciel) et « Fuego » (compagnie Les Acrobales)

Théâtre du Grain de Sel

Le Théâtre du Grain de sel accueille deux représentations de quatre spectacles jeune public : « Ella et Stick » (compagnie La Mouette Rêveuse), « Histoires d’un oreiller qui avait des oreilles » (Jessica Nourisson et Ello Papillon), « Et toi, que fais-tu quand il fait froid dehors ? » (Emmanuelle Lieby), « Il était une fois... un roi » (Anne Prost Cossio et Vezio Cossio) 19, 23, 27 et 30 décembre, à 15h et 17h30

Théâtre du Port Nord (nouveauté)

« La Pierre qui Vire » (compagnie Ensemble Artifices)

Ce spectacle, joué pour les enfants des écoles dans le courant de la semaine, s’ouvre aux familles !

Mercredi 7 décembre à 15h – gratuit sur réservation

Au hasard des rues

En ville, le Père Noël déambulera entre le 10 et le 24 décembre pour s’assurer que tout le monde a été bien sage et l’après-midi du dimanche 11 décembre, il organisera même une grande chasse au trésor. Le jeudi 22 décembre, un orgue de barbarie jouera en en déambulation dans les rues à 15h30 et 17h.

Les animations commerciales

La roue de Noël, le samedi 26 novembre

Franc succès en 2021, « La roue de Noël », le jeu 100 % gagnant imaginé par la Ville de Chalon, est reconduite cette année.

Principe : Se présenter place du Châtelet avec un justificatif de paiement de 50 € minimum réalisé uniquement le samedi 26 novembre chez un commerçants chalonnais . Tourner « La roue de Noël » pour tenter de gagner un bon d’achat de 10 €, 20 € ou 50 € ou recevoir un lot offert par les commerces partenaires ou la Ville de Chalon.

Les bons d’achat seront valables jusqu’au 31 décembre 2022 chez les commerces partenaires et les lots seront à retirer directement dans les établissements concernés, également jusqu’au 31 décembre. Samedi 26 novembre, place du Chatelet jusqu’à épuisement des 5 000 € de bons d’achat

« Vos achats de Noël remboursés » Du lundi 3 au samedi 24 décembre

En partenariat avec la Ville, l’association de commerçants Chalon Centre Commerces organise la 3e édition du jeu « Vos achats de Noël remboursés », permettant de remporter le montant de ses courses de Noël sous forme de bons d’achat. Près de 140 commerces partenaires ! Principe : À partir du 3 décembre, faire ses achats de fin d’année chez un ou plusieurs commerçants partenaires.

Compléter le formulaire

Joindre les preuves d’achat

Déposer le bulletin dans une des urnes

Jusqu’à 5 000 € de courses de Noël seront ainsi remboursées chaque semaine sous forme de bons d'achat valables jusqu’au 31 mai 2023 (jusqu’à 1 000 € par participant).



Le stationnement de surface sera gratuit tous les samedis après-midi du mois de décembre (5 samedis). Mise en place le 1er novembre d’une nouvelle politique tarifaire de ce stationnement de surface avec possibilité pour les visiteurs de se stationner pendant 4 heures.

J.P.B