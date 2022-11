Black Friday chez ALEX et COMPAGNIE : -30% sur articles signalés durant 3 jours

Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022



Chez ALEX et COMPAGNIE 1 rue du Blé à Chalon centre-ville :



-30%* sur articles signalés en magasin parmi les quels chemises et pulls mérinos Hana San, pulls en cachemire Notshy, Gran Sasso et baskets Panchic.



-20€* sur les skates reproductions de toiles de maître vendus à l’unité ou en triptyque.



*Du jeudi 24 au samedi 26 novembre 2022, dans le cadre du Black Friday. Sur articles signalés en boutique.











ALEX et COMPAGNIE 1 rue du Blé - 71100 Chalon/Saône - 03 85 45 73 85

Ouvert du mardi au samedi 10h/12h et 14h/19h