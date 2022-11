L’appel au don de sang est peut être entendu, 2 nouveaux donneurs à la collecte de sang de Châtenoy le Royal.

C’était la dernière collecte de sang de l’année 2022 pour l’amicale de Châtenoy le Royal.

Une bonne quarantaine de donneurs est venu ce lundi après-midi à la salle des fêtes Maurice Ravel pour accomplir cet acte bénévole et si utile pour sauver des vies.

Parmi ces donneurs et donneuses, deux nouvelles personnes se sont inscrites dont Carine qui effectuait son premier don à l’âge de 35 ans, maman de deux enfants. Elle a été motivée par sa maman, elle-même donneuse depuis l’âge de 20 ans et aujourd’hui à la retraite avec plus de 40 ans de dons. Carine s’était déjà présentée lors de la collecte de septembre mais elle n’avait pas été prélevée car elle s’était fait faire un tatouage depuis peu. Cette fois, c’est fait et elle est prête à continuer.

La présidente Christiane Tremoy et l’ensemble des bénévoles remercient tous les donneurs qui se sont déplacés tout au long de l’année pour les collectes à Châtenoy.

L’Amicale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous dès le Jeudi 12 Janvier 2023 à 20h00 salle Rameau pour son assemblée générale et le Mardi 17 Janvier pour la première collecte 2023.

Pour s'inscrire sur le site de l'EFS :https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

C.Cléaux