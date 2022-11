Nouvelle forêt urbaine pour l'OPAC Saône et Loire et nouveau chantier d'insertion réussi

Lancé au lendemain de l'incendie qui a ravagé les locaiux de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à Chalon, le chantier avait valeur de haut symbole pour toutes et tous.

C'est en donc en présence des responsables du projet avec le soutien de l'Etat, de Olivier Tainturier - Sous Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône, d'Annie Lombard Vice-Présidente du Grand Chalon et Présidente de la Mission Locale du Chalonnais et Michel Maron, Directeur de l'OPAC Chalon que le chantier a été officiellement inauguré.

Un chantier entre les mains de jeunes du quartier

Huit jours durant, 7 jeunes issus du quartier des Près Saint Jeanont oeuvré afin de mener à bien le projet. Une première expérience professionnelle pour la plupart sur un laps de temps certes court mais qui aura sans doute déclenché bien des envies et surtout un autre regard sur leur quartier.

Un chantier éducatif mené comme il se doit grâce aux interactions de Sauvegarde71, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Mission Locale du Chalonais ainsi que l'association Emplois Services. L'opération aura été financée par l'OPAC pour moitié, un quart par le Grand Chalon et un autre quart par l'Etat.

A terme, les érables, tilleuls, cerisiers sauvages et charmilles apporteront un nouvel îlot de verdure alors que l'OPAC a la ferme intention de tirer toujours plus les enseignements de ces expériences de forêt urbaine qui se développent et de démultiplier sur l'ensemble de son parc foncier en Saône et Loire.

Laurent Guillaumé