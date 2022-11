150 personnes pour le grand loto annuel du COSCA

Le grand loto annuel du Comité des œuvres sociales Chalon Agglomérations (COSCA) se tenait ce dimanche 27 novembre au Clos Bourguignon. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce sont plus de 150 personnes qui tout l’après-midi ont «cartonné» en espérant gagner les nombreux lots préparés par le COSCA, dont une plancha et un multi-cuiseur ont fait des heureux, tout comme les nombreux bons d'achats.

Comme à chaque édition du grand loto annuel du COSCA, la convivialité et la bonne humeur ont rythmé cet après-midi festif.

Cécile Charles, la présidente du Comité des œuvres sociales Chalon Agglomérations remercie toutes les personnes présentes ainsi que l'équipe de bénévoles toujours disponibles.

Parmi eux, citons entre autres, Roselyne Jacob-Vassard, la vice-présidente du COSCA, et Amélie Gaudillat, qui ont fait les aboyeuses, Amandine Desserme qui a animé les 18 parties et la partie de bienvenue, Guylaine Moisson, la trésorière, Martine Martin, la présidente du Comité de quartier Carloup-République-Place-de-Beaune, Anne Baudat, Éric Rossignol, Pascal Rose à la buvette, et Bernard Renaud aux gaufres.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati