Le "Spécial fêtes" des Chroniques Chalonnaises est disponible

La Société d’Histoire de Chalon a décidé de publier un numéro spécial de ses « Chroniques », numéro entièrement consacré aux fêtes chalonnaises de décembre. Des fêtes qui sont celles que nous connaissons mais dont nous avons oublié l’histoire. Les illuminations du 8 décembre, la tradition du sapin, le père Noël sa hotte et ses cadeaux s’installèrent petit à petit dans la vie chalonnaise. Les traditions de la messe de minuit, de la crèche, des oranges en cadeau finirent par côtoyer les vitrines éclairées à l’électricité, les cadeaux offerts par le Comité des Fêtes, l’aide aux plus démunis et le rendez-vous du 24 décembre au soir pour voir le Père Noël sur le toit de la salle Marcel-Sembat. Et que dire du tiercé aux cochons qui, tous les 8 décembre pendant quarante ans, a fait la joie d’une foule rassemblée place Saint-Vincent ?

Les fêtes de fin d’année ont une histoire que vous raconte ce numéro spécial des « Chroniques ».

Entièrement en couleurs ; vendu 5 euros.