Saint-Rémy patrimoine accueille Musique pluriel pour un concert le dimanche 11 décembre à 17h00 à la salle Brassens de Saint Rémy

Saint-Rémy patrimoine accueille Musique pluriel

Comme tous les ans, Saint-Rémy Patrimoine vous propose de terminer l'année en musique. C'est à l' Espace Georges Brassens que l'événement aura lieu, le dimanche 11 décembre à 17 h.

45 choristes et deux cheffes de choeur, sur une mise en espace de Claire Monot

Sur scène, les quarante-cinq choristes de la troupe Musique pluriel et leurs deux cheffes de choeur, Marie Fraschina et Catherine Faure. Les joyeux artistes ne se contentent pas de chanter, choeur de femmes, choeur d'hommes, choeur mixte et grand tutti mais, proposent un grand spectacle visuel. Une mise en espace orchestrée par Claire Monot. Ils vous offriront un répertoire très éclectique, polyphonies a cappella, musiques anciennes et contemporaines mais aussi, chants traditionnels de France et du Monde. Un grand voyage musical original, à ne pas manquer.

Concert Musique Pluriel le dimanche 11 décembre à 17 h, à l'Espace Georges Brassens de Saint-Rémy.

Tarifs : 12 euros pour les adultes, 8 euros pour les 14/18 ans et, gratuit pour les moins de 14 ans.

Les réservations se feront sur www.billetweb. En cas de problème de réservation : 06-64-43-42-55.

Retrouvez Musique pluriel, ses spectacles et ses ateliers vocaux sur son site : www.musiquepluriel.fr

Crédit photo : [email protected] pour Musique Pluriel)