Idée cadeau ! La billetterie pour le Carnaband's Show 2023 est ouverte

Le Colisée, 1 rue d’Amsterdam

Matinée : 14h30

(ouverture des portes à 13h30) Soirée : 20h30

(ouverture des portes à 19h30)

Tarifs (hors frais de réservation)

Carré rouge : 30 € (adultes et enfants) Carré vert : 25 € / 6 €

(enfants jusqu’à 10 ans)

Carré jaune : 20 € / 6 €

(enfants jusqu’à 10 ans) Carré bleu : 12 € / 3 € (enfants jusqu’à 10 ans)

Renseignements

Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône Tél : 03 85 43 08 39 www.carnavaldechalon.com facebook.com/carnabandshow

et facebook.com/carnavaldechalon

Billetterie

- Au Colisée, siège de l’Elan Chalon

(tél : 03 85 41 16 16) le lundi de 14h15 à 18h et du mardi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h15 à 18h et sur www.elanchalon.com

- Au guichet du Colisée le jour même pour les deux séances, dans la limite des places disponibles

- Points de vente habituels :

Réseau France Billet et Ticketmaster