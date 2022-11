AVIS DE DECES - Monsieur Robert HAMBERGER

MELLECEY



Christine et Pierre SCAPULA,

Françoise et Éric JAMES,

Pierre et Muriel HAMBERGER-BEURON,

Éric et Isabelle HAMBERGER,

ses enfants ;

Claire, Cédric, Nicolas, Clothilde, Maël, Adelin, Marine, Servane, Julien, Aurélien et Oriane,

ses petits-enfants ;

Antoine, Lalou, Margaux et Elena,

ses arrière-petits-enfants,

vous font part du décès de

Monsieur Robert HAMBERGER

Ingénieur général en retraite

survenu le 27 novembre à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 1er décembre 2022, à 14h30, en l'église de Mellecey, suivie de l'inhumation au cimetière de Mellecey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Claire LILLE

son épouse, décédée en 1983.