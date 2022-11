Le Téléthon des 5 communes de Oslon, Lans, Saint-Marcel, Epervans et Chatenoy en Bresse c’est vendredi 02 samedi 03 décembre

Départ des 2 marches (9h et 9h30) organisées par le CSC à la salle Serge Bugaud. Un repas chaud est proposé à l’arrivée à Oslon (Tartiflette – salade – fruits)

Tarifs :

Marche seule : 7 € (gratuit pour les enfants de - de 12 ans) Marche et repas : 14 €

Marche et repas - enfant – de 12 ans : 8 €

Repas seul (à partir de 12h) : 14 € - 8 € (enfant – de 12 ans)

Inscriptions du 14 au 30 novembre 2022

• Au CSC de St Marcel – 4, rue Denis Papin selon les horaires des permanences affichés – Tél : 06/21/74/81/77

• En mairie pour Oslon, Lans, Epervans et Châtenoy En Bresse