Côté météo, une fin de semaine bien déprimante en Saône et Loire

Semaine bien déprimante en Saône et Loire, au regard de la météorologie prévue par Météo France. Pas de quoi ravivez nos taux de vitamine D ! Il faudra batailler pour espérer décrocher un rayon de soleil. La Saône et Loire cumule les handicaps cette semaine, avec des températures en berne, du brouillard dans le Val de Saône et plafond relativement bas. Un cocktail très automnal.. auquel il va falloir s'habituer pour quelques temps. Allez bonne journée quand même !

L.G