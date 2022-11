Vos photos de classes visibles à la Bibliothèque Municipale

Durant tout le mois de décembre 2022, une exposition de photos de classes est présentée au sein de la Bibliothèque Municipale de Châtenoy le Royal. Une idée lancée en 2004 et qui a fait son chemin grâce au travail de deux « petites mains féminines » Jocelyne Bossuet et Danièle Wettling, lesquelles ont continué cette action.

Pas moins de 165 photos de classes ont pu ainsi être répertoriées pour la commune de Chatenoy le Royal, grâce également au soutien du Musée de l’Ecole à Saint Rémy.

C’est exposition s’est mise en place avec une double finalité, : la présenter aux habitants en deux points distincts, la Bibliothèque en décembre 202 et au CCAS rue Colette en janvier 2023, d’une part.

D’autre part la totalité de la collection pourra être vue lors de la Journée Anniversaire des 35 ans d’existence du Cercle Philatélique de Châtenoy le Royal, qui aura lieu le 15 avril 2023 dans la salle des fêtes.

Pour le président Jean-François Mercier, présent pour cette présentation de l’exposition, entouré de nombreux élus municipaux, cette manifestation permet de rendre hommage à tous ceux qui, adhérents au Cercle Philatélique, ont permis qu’elle existe : « Cependant il manque encore des photos et nous invitons toutes celles et tous ceux qui ont fréquenté les écoles primaires de Châtenoy le Royal, de faire un inventaire dans leurs tiroirs afin d’apporter leurs photos de classe qui seront reproduites et être ensuite exposées. Nous sommes preneurs. » a souligné le président philatéliste, tout en remerciant la Bibliothèque pour son accueil.

JC Reynaud