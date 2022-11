AVIS DE DECES - Monsieur Vincent FAJERMAN

CHAGNY



Evelyne et Jacky FAJERMAN,

ses parents ;

Delphine BENOIT,

sa compagne ;

Ambre et Emilio,

leurs enfants ;

ainsi que les familles MIOLA et BENOIT,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Vincent FAJERMAN

survenu le 26 novembre 2022 à l'âge de 41 ans.

Vincent repose à la maison fuéraire, route de Chaudenay à Chagny.

Un hommage civile lui sera rendu le vendredi 2 décembre à 13h15, en la salle de cérémonie du crématoruim de Crissey.

Des boites à dons seront à votre disposition, au bénéfice des enfants de Vincent.

pas de fleurs ni plaques