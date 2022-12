Des grands sapins donnés par des particuliers vont orner nos places chalonnaises!

Le photoreportage info-chalon.com

Lundi 30 novembre, à 14 h, place de l'Hôtel-de-Ville, avait lieu la pose d'un grand sapin Place de la Mairie à Chalon-sur-Saône.

Une mise en pllace qui se déroulait en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et du maire, Gilles Platret assisté de nombreux élus : Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente au Grand Chalon, en charge de la culture, Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Sophie Landrot, 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement, des Conseillères Municipales Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, des Conseillères et Conseillers Municipaux chargés de mission Benoît Morgante, chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Serge Rosinoff , chargé de la mémoire et du monde patriotique, Laurence Friez, Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, de Romuald Sutter, Responsable des Espaces Verts de la ville de Chalon, de Bruno Cottier, chef d’Unité des Espaces Verts .

Sur place, Gilles Platret précisait : «La tradition, c’est qu’on lance un appel à des donateurs de sapins car c’est très compliqué à trouver. Cette année, nous avons eu 22 habitants du Grand Chalon qui ont contacté le service des Espaces Verts. L’appel a été lancé début octobre pour des sapins de type épicéas ou nordmann pour des sapins entre 6 et 10 mètres. Nous en avons retenus 5 dont trois que nous avons placés sur les places Place Sémard, place de l’Obélisque et celui-ci Place de l’Hôtel de Ville dont le donateur Monsieur Burdin de Bey est ici. A la fin des fêtes, on revalorise les sapins qui sont broyés et les copeaux servent à faire du paillage pour les plantations de la ville. Cette opération permet aux propriétaires de dégager leur propriété et en même temps de nous rendre service pour éviter de l’acheter. Pour le service des Espaces Verts, c’est à peu près 200 heures de travail, à savoir les visites, la préparation, la mise en place, la récupération et l’installation sur les différents sites aidés également par le service des déchets ainsi que les services du Grand Chalon pour la grue. Néanmoins, au total ce sont 1133 sapins qui ont été distribués partout dans la ville pour un budget d’un coût global de 23 000 euros. Je vous remercie ! ».

S’en suivait une remise de cadeaux aux 3 donateurs (2 de Saint-Marcel et 1 de Bey).

Pour information :

"Grands sapins, un appel lancé auprès de la population! Début octobre, la Ville a lancé un appel pour la recherche de sapins de Noël sur son site internet et via la presse. Pour l’occasion, le service des Espaces verts de la Ville recherchait des sapins de type épicéas ou Nordmann dont le feuillage était suffisamment fourni pour accueillir les décorations prévues à cet effet. La hauteur des conifères recherchés devait être comprise entre 6 à 10 mètres. Les particuliers qui souhaitaient faire enlever de leur propriété ces conifères recherchés, étaient invités à contacter le service des Espaces verts jusqu’au 14 octobre. Un technicien a pris contact avec les particuliers qui se sont manifestés afin d’évaluer l’esthétique de l’arbre et d’analyser la faisabilité de son enlèvement suivant son emplacement. Cette année, 5 sapins ont été récupérés à : Bey : Gérard Burdin, c’est son arbre qui sera installé place de l’Hôtel de Ville, Saint-Marcel : Jean-Pierre Page, arbre installé place Semard le 28 novembre, Champforgeuil : Sophie Marc, arbre installé pointe de l’Obélisque le 1er décembre, Saint-Marcel : Jean-Jacques Richard, branches déco, Crissey : Jean-Christophe Lepron, branches déco".

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B