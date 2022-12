"Les Amis de l'église Saint-Just" de Fontaines ont remis un chèque de 3220 € à la Fondation du Patrimoine.

C'est en tout 13 000 € que l'association les Amis de l’église Saint Just aura versé au cours de l'année 2022 à la Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église.

Tous les ans "les Amis de l’église Saint Just" organisent des concerts au profit de la restauration de l’édifice du XIII siècle. Les souscriptions, en partenariat avec la commune, ont débuté très vite après la création de l’association en 2015, ce qui a permis de réaliser de gros travaux : toiture, murs, charpente, etc…,

Ce mardi 29 novembre, un chèque de 3220 € a été remis par le Président Laurent Demouron à Madame Gilbert, déléguée départementale de la Fondation du Patrimoine en présence des membres du conseil d'administration de l'association, de Madame Meunier-Chanut, maire de Fontaines, de Monsieur Bos, premier adjoint et de Messieurs Gelin et Bugaud du conseil municipal.

La somme prévue de 15 000 € sera atteinte après le spectacle début 2023. Il reste cependant quelques factures à payer et ce spectacle devrait permettre de rapporter des fonds mais l’association continue de faire appel à la générosité des donateurs, un petit don pour Noël serait le bienvenu.

L'objectif de 100 000 € de collecte de dons, qu'ils se sont donné pour toute l'opération de restauration qui a débuté en 2016, pourra ainsi être tenu.

Madame le Maire : « Il y a eu une très belle inauguration. 100 000 € est une somme considérable pour un petit village comme le nôtre, la commune n’aurait pas pu réaliser la restauration sans les souscriptions et le gros travail des bénévoles. Merci et bravo aux bénévoles et aux donateurs »

Madame Gilbert de la Fondation du Patrimoine : Je suis très contente d’être avec vous ce soir, de faire connaissance de Fontaines, de la municipalité, de l’association. Nous, Fondation du Patrimoine, nous nous rendons compte que dès qu’il y a une association, ça marche et que les bénévoles dépensent beaucoup d’énergie pour aider les communes à supporter les coûts. »

Le retour de restauration du plus vieux vitrail de l'église (XVIIème siècle) marque le point final de cette opération d'un montant d'environ 700 000 €.

Laurent Demouron, président, a expliqué que l’association avait rempli sa mission et qu’elle n’avait plus de raison d’exister. Au cours de l’année 2023, le président devrait annoncer la dissolution de cette association.

C.Cléaux