L’Association Hatha Yoga Club a tenu son assemblée générale

Le 24 novembre 2022, l’Association Hatha Yoga Club réunissait son Assemblée Générale à la Maison des Associations autour de sa Présidente Marie-Christine De Carli et du Conseil d’Administration au complet.

Le Hatha Yoga Club a été fondé il y a plus de vingt ans. De nombreux adhérents, fidèles depuis le début, témoignent de la qualité de l’Association. Le Hatha Yoga est une pratique du Yoga trés répandue. Elle associe relaxation et gymnastique douce.

Dans l’éthique du Yoga, il n’y a pas de recherche de performance et chacun évolue à son rythme en fonction de ses possibilités.

Le Yoga peut être vu comme un antidote, dans un monde de plus en plus soumis aux écrans et au numérique, source de stress. Ce retour sur soi peut ensuite diffuser pour une société plus apaisée et plus tolérante.

Une adhérente rappelait en réunion l’une des valeurs qui animait les créateurs de l’Association avec un coût d’adhésion/cotisation le plus faible possible pour attirer le plus grand nombre. C’est toujours le cas, aujourd’hui, avec un coût au plus bas de ce qui peut se pratiquer. Chaque adhérent bénéficie d’un capital de 34 cours d’une heure, à raison d’un cours par semaine entre septembre et juin.

Marie – Chritine De Carli rappelait l’incidence de la pandémie sur l’Association avec une perte conséquente d’adhérents. A la reprise en septembre 2021 l’Association comptait 103 adhérents contre 150 dans la période pré-pandémique. Un vent d’optimisme souffle, aujourd’hui, avec un effectif remonté à 121 adhérents à jour de cotisation /adhésion. Ce résultat peut être mis à l’actif des membres du Conseil d’Administration qui se mobilisent pour la promotion du Hatha Yoga Club. Un minimum de 135 adhérents serait ajusté. C’est avec la volonté d’élargir son offre, que l’Association propose depuis septembre, une heure de cours supplémentaire le mercredi. Elle est donc en capacité d’accueillir de nouveaux adhérents en septembre 2023.

Marie – Christine De Carli évoquait l’avenir proche avec le départ à la retraite de l’une des professeures fin juin 2023. Dans le cadre du cumul emploi retraite, celle-ci propose de garder ses deux heures de cours du mardi. Les cours du vendredi qu’elle n’assurerait plus, seraient ventilés le mercredi ou un autre jour. Un point est à faire avec l’autre professeure qui pourrait assurer le relai. C’était l’occasion de rappeler que l’Association est prête à recruter un(e) professeur(e) expérimenté(e) pour lui confier quelques heures de cours par semaine.

Le Trésorier présentait le bilan financier 2021 2022 ainsi que le budget prévisionnel qui étaient approuvés à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration était reconduit dans sa totalité avec : Marie – Christine De Carli(Présidente), Jean – Noël Moine (Secrétaire), Michel Arnoux (Secrétaire Adjoint), Gérard Boscher (Trésorier), ainsi que Sylvie Auzou, Claire Galmiche, Claire Simonet, Anne Tourret .

L’Assemblée Générale se terminait par un moment de convivialité.

Gérard Boscher. Trésorier du Hatha Yoga Club

Informations pratiques :

Durée des cours : 1 heure.

Coûts : Adhésion = 25 Euros. Cotisation = 3 chèques de 65 Euros encaissés chaque trimestre.

Horaires et lieu des cours :

Mardi 10h30/11h30 et 12h15/13h15 – Maison des sports Chalon sur Saône.

Mardi 18h00/19h00 et 19h15/20h15 - Espace Jeunesse Rue de la Paix Chalon sur Saône.

Mercredi : Mercredi 18h15/19h15 - Espace Jeunesse Rue de la Paix Chalon sur Saône.

Vendredi 16h00/17h00, 17h15/18h15 et 18h30/19h30 - Maison des Sports Chalon sur Saône.

Contacts : mail : [email protected]

Site Internet : https://hathayogaclub71.wixsite.com/hathayogaclub