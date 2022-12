"Le Bistrot Itinérant des Aidants", un programme d’actions gratuites, proposé par le Grand Chalon et ses partenaires, est passé par Fontaines.

Aider et être aidé, les rendez-vous des proches aidants aux ateliers de répit pour les aidants à Fontaines vendredi 25 novembre.

Dans le cadre du programme de soutien aux proches aidants, la commune de Fontaines avec l’Espace Santé Prévention du Grand Chalon a organisé une rencontre entre des proches aidants et un groupe de paroles.

Cette rencontre s’intitule "le Bistrot Itinérant des Aidants" et a été animée par Patricia Poirier psychothérapeute au Grand Chalon et Carine Plumier, adjointe à la mairie de Fontaines, vice-présidente du CCAS.

Cette rencontre, qui se veut avant tout conviviale, doit permettre à l’aidant de partager ses interrogations, ses réflexions et de trouver un soutien et des informations. L’aidant pourra être accompagné de la personne aidée qui sera prise en charge par le réseau des aidants.

Thomas Perrot responsable du service santé handicap du Grand Chalon explique l’objectif du Grand Chalon et des partenaires de cette action sur les 6 bassins de vie à couvrir, la nécessité d’avoir sorti de la ville cette initiative et l’intention d’en faire encore plus en 2023.

De nombreux travaux ont mis en évidence l’épuisement que peut représenter, pour l’aidant principal, l’accompagnement au quotidien d’un proche. La santé des proches aidants peut être impactée. Ce programme d’actions gratuites, proposé par le Grand Chalon et ses partenaires, a pour vocation de prévenir l’épuisement des aidants et leur permettre de retrouver du temps pour eux-mêmes. Les ateliers sont proposés à tout aidant. Le répit est donc une réponse indispensable au soutien des aidants.

C.Cléaux