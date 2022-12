4ème édition de «À Vous d'Inventer la Ville» : 35 projets sélectionnés

Vendredi 2 décembre, c'est à 15 heures que le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et l'adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Valérie Maurer, ont révélé les 35 projets sélectionnés au terme de l'appel à participation du dispositif «À Vous d'Inventer la Ville». Plus de détails avec Info Chalon.