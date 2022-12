Naisseur ostréiculteur et producteur, venez découvrir et déguster les huîtres ‘Marennes Oléron’ des frères Léger sur nos marchés chalonnais!

Le clin d’œil info-chalon.com

Depuis 2017 les frères Léger, ostréiculteurs, sont propriétaires et gérants de leur exploitation ostréicole. Leur cabane, est idéalement située à quelques mètres du port de Bourcefranc, ‘Le Chapus’ (17) avec une vue panoramique sur le pont de l’île d’Oléron. Située sur une superficie d’environ 250 m², la parcelle d’élevage est divisée en deux parties ce qui permet une parfaite traçabilité des huitres de leur naissance à leur culture, jusqu’à leur exploitation et leur vente sur nos marchés chalonnais.

Ce producteur récoltant vend ses huitres qu’il ramasse les veilles de marchés le jeudi, pour les acheminer la nuit du jeudi chez Yannick Grux (vendeur à son compte) afin d’assurer aux clients chalonnais une véritable fraîcheur dès le vendredi matin et le dimanche suivant. Un concept « du producteur au consommateur » qui montre bien la détermination de ces ostréiculteurs à satisfaire leur clientèle.

Alors venez retrouver sur son stand des marchés du vendredi et du dimanche, à hauteur du 5 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, Yannick et Laetitia qui sauront vous conseiller sur les différentes huitres de Marennes Oléron proposées et devancer les fêtes avec une dégustation d’huitres fines claires N°1, 2, 3, 4 et spéciales + des huitres vertes label rouge.

Les huîtres sont un met très privilégié des français, alors profitez en !

J.P.B