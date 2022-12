ASTI lance un nouvel appel urgent à la Solidarité

Stéphane Boyer, Président de l’Association de Solidarité pour Tous les Immigrés lance un dernier rappel important en direction du plus grand nombre pour aider son association à atteindre son objectif :

« Je me permets de vous renvoyer ce dernier message pour notre campagne d’appel de dons pour loger 5 familles. Il nous reste jusqu’au 19 décembre minuit pour essayer d’atteindre notre défi : récolter 30 000 € et ainsi équilibrer nos comptes et pouvoir payer les loyers et les charges de ces familles que nous accueillons.

Peut-être avez-vous déjà donné sur le site ou d’une autre manière à notre association. Merci et ne tenez donc pas compte de ce rappel.

Par contre vous pouvez peut-être nous aider encore en transférant ce message à des amis ou de la famille.

Peut-être n’avez-vous pas pu donner ? Votre situation ne le permet pas ou plus. Plusieurs personnes nous l’ont signalé. Nous le comprenons et excusez-nous alors pour cette relance.

Peut-être aviez vous envie de faire un don mais les mails s’empilent et le temps manque car nos semaines passent si vite. Dans ce cas, pouvez vous réaliser votre don en vous connectant sur notre site d’appel. Chaque don, même petit peut nous aider.

https://www.helloasso.com/associations/asti-71/collectes/asti-hebergement

Quelque soit votre possibilité de nous aider, merci pour votre solidarité.

Avec nos remerciements. »

Stéphane BOYER

Président de l’ASTI de Chalon sur Saône.