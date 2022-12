Au stade Léo Lagrange, l'enherbement des terrains de foot dans le viseur

Depuis quelques années, c'est une vraie révolution qui s'opère du côté du Stade Léo Lagrange. Aucune discipline sportive n'est oubliée dans l'important investissement porté par le Grand Chalon, visant à assoir durablement la qualité des structures sportives. Le projet de territoire voté en conseil communautaire validant l'ambition de faire du stade Léo Lagrange, un pôle d'attractivité est en passe d'être remporté. On en veut pour preuve la réussite d'ores et déjà admise par l'ensemble des usagers du pôle tennis par exemple. L'idée première pour les clubs et surtout pour le Grand Chalon était de les accompagner dans leurs développements sportifs et surtout de doter le Chalonnais de terrains homologués dans chacun des disciplines. Une ambition grandement relevée.

Tant du côté rugby que du côté du football, le stade Léo Lagrange a opéré une vraie mue en l'espace de quelques années. Le dernier objectif étant que pour le Challenge Louis Brailly qui réunit chaque année plus de 2000 joueurs, les terrains soient pleinement opérationnels.

Du côté de la Plaine de jeux, les terrains de foot, deux en l'occurence seront livrés en septembre 2023. Un terrain de 105 X 68 et un second de 90 X 45 m seront normalement mis sur le marché des créneaux sportifs au début de l'année 2023 a précisé Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, accompagné de sa vice-présidente Dominique Melin, en présence des Présidents des principaux clubs usagers des structures extérieures.

POur rappel, le coût total des opérations en cours dépasse les 1,7 millions d'euros cofinancés en lien avec le Conseil départemental de Saône et Loire pour 75 000 euros, la région Bourgogne-Franche Comté pour 150 000 euros et l'Agence Nationale du Sport pour 155 000 euros.

Précision également que parallèlement à ces investissements, le Grand Chalon mobilise 25 000 euros complémentaires pour la plantation de 25 arbres et 9 arbustes, le nettoyage des anciennes souches, le changement des gazons en prairie supports de biodiversité. En janvier prochain, "les équipes en régie travailleront le sol de la clairière avant le semis de graminées et fleurs saucages typiques du Chalonnais" a rajouté le Président de l'intercommunalité.

A l'issue de ces travaux d'ampleurs, c'est un complexe flambant neuf qui sera ainsi proposé à l'ensemble des clubs sportifs, tout en s'adaptant aux enjeux climatiques et énergétiques notamment sur la modernisation de tous les éclairages.

