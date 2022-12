Le BBR était en mode afterwork réseautage chez Story !

Mardi 29 novembre le club d’entreprises BBR « Bourgogne Business Recommandations » a organisé une soirée chez l’un de ses adhérents, Sébastien Brière, gérant du tout nouveau magasin de meubles et déco STORY à Chalon Sur Saône 11 Rue René Cassin.



La convivialité était le maitre mot de cette soirée.



La période « particulière » que nous traversons accroit le besoin de se retrouver, se soutenir et d’échanger entre professionnels mais également d’humains à humains et c’est ce que les organisateurs ont vraiment voulu mettre en avant ce soir-là.

Une cinquantaine d’entreprises était invitée sur recommandation à participer à cette soirée business.



Les chefs d’entreprise sont venus de toute la Saône et Loire et du sud de la Côte d’Or pour s’installer confortablement dans les salons, canapés et fauteuils de chez Story et profiter d’un moment pour se présenter et découvrir les autres invités et membres du club.



Et toutes les 30 min : « On change de Salon ! »



Tous les invités ont pu également participer à un atelier de dégustation de vins à l’aveugle organisé par Aymeric Gillet « D’ici et d’ailleurs ».

La soirée s’est terminée autour d’un cocktail dinatoire concocté par Hugo Lehanneur d’Epervans où le relationnel, la découverte, le partage, l’échange de carte de visite a pu se faire en totale décontraction et dans la bonne humeur.



Tous les membres du club étaient présentés tout au long de la soirée sur des écrans connectés mis à disposition par l’un de ses adhérents SIGEC bureautique de Chalon.

Les témoignages sont unanimes :



« Une soirée qui fait du bien », « Une bonne organisation dans un lieu agréable », « J’ai rencontré des personnes sympathiques », « Très conviviale et intéressant de découvrir des corps de métier que l'on ne connaissait pas ».



Bilan de cette soirée : A refaire !



Où écrivez à bbrchalonsursaône@gmail.com pour en savoir plus.



Merci à Vincent Bisson Photographe d’avoir capté ces moments.