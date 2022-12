Chalon-sur-Saône : Une boite aux lettres pour le Père Noël est accessible aux enfants dans le hall de la Mairie

La régie de quartier de l’ouest chalonnais à l’origine de sa mise en place pour la deuxième année !

Jeudi 8 décembre à 10 heures 15 avait lieu la mise en place dans le Hall de la Mairie, de l’installation d’une boite aux lettres pour le Père Noël construite par la Régie Ouest Chalonnais avec des matériaux recyclables.

L’inauguration de sa mise en place se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Laurence Friez Conseillère Municipale chargée de mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, Solange Dorey, Présidente de la Régie Ouest Chalonnais et de Yannick Barbier, Directeur de la Régie Ouest Chalonnais.

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « Nous avons voulu marquer le coup à l’occasion des fêtes de Noël. Je remercie la régie de l’Ouest chalonnais qui est fidèle au rendez-vous et qui nous a proposé, à partir du savoir faire qu’elle tient, de poser pour la 2ème année une boite aux lettres pour le Père Noël pour tous les enfants. Nous en sommes très heureux parce que c’est pour nous aussi l’occasion d’apporter un soutien à la Régie car on aime ce qu’elle fait. Cette régie est très dynamique, elle propose énormément de choses, elle a une condition de réinsertion par le travail tout à fait remarquable et notamment avec des produits recyclés pour des projets innovants. Donc c’est un encouragement car là, même si on est en période de fêtes, c’est aussi de la part de la ville de Chalon un plus pour mettre en valeur le bon travail qui est fait par cette régie, c’est important de le redire ! ».

J.P.B