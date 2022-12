Bonne humeur et convivialité aux répétitions comme au concert commun des Harmonies de Givry et de Montchanin

Dimanche dernier après-midi, plus d'une centaine de spectateurs ont bravé le froid et la pluie morose, un temps radicalement différent de la veille (voir notre article sur la Sainte-Barbe), pour assister au concert de la double harmonie Givry-Montchanin, qui a su réchauffer les corps et les esprits.

Répartis sur scène et dans la « fosse », une cinquantaine de tubas, clarinettes, flûtes traversières, trombones et autres cuivres et instruments à vent ont interprété onze morceaux pendant une bonne heure et demie, au rythme d'un batteur qui l'a clairement dans la peau et sous la direction de Jean-Marie Levant. Un mélange de musiques de films, de compositions pour orchestre d'harmonie et de chansons du répertoire moderne, chacune faisant l'objet d'une introduction par deux des musiciens.

La première partie est un voyage à travers les monts Appalaches (est des États-Unis) qui ont inspiré à James Barnes des mélodies folkloriques, avant de plonger dans le Pacifique occidental, à 11 kilomètres dans la Fosse des Mariannes avec « Challenger Deep », de Filippo Ledda. Direction ensuite le Bénélux pour une invitation à la « Réflection Sur Notre Époque » signée Ted Huggens, suivi du « Grand Manège » militaire de Roland Cardon.

Après un quart d'heure escale, le voyage reprend sur des créations des célèbres John Williams, Ennio Morricone, James Horner, Mikis Theodorakis et Angelo Sormani. De « l'Esprit Olympique » des Jeux de Séoul 1988 au Cinema Paradiso évoquant la campagne sicilienne, de Zorro galopant à travers la Nouvelle-Espagne au sirtaki dansé par Anthony Quinn dans Zorba le Grec, le public se réchauffe en frappant des mains pendant les moments entraînants et en s'imaginant dans ces régions au climat agréable.

Puis vient une marche écrite par Angelo Sormani, un touche-à-tout au style multiforme mêlant classique, jazz et composition assistée par ordinateur, et dont les oeuvres servent de sujet lors de concours musicaux. Enfin, dans un autre registre qui plaira à toutes les générations, hommage au groupe Queen avec un medley de leurs chansons (The Show Must Go On, Too Much Love Will Kill You, We Will Rock You…), même si certains fans auront déploré l'absence de « I Want to Break Free » !

Un concert ne finissant pas sans rappel, il n'y a qu'un pas de la reine (Queen) à un renne, puisqu'il s'agit d'une interprétation de « Rudolph the Red-Nosed Reindeer », le fameux cervidé au nez rouge devenu un incontournable des chansons de Noël, dont on devrait en entendre davantage à la Halle Ronde ce jeudi 8 dès 17h, avec les écoliers de Givry et un nouveau concert de l'Harmonie.