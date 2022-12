4 entrepreneuses bourguignonnes illuminent le BHV le 8 décembre !

‘Les emplettes’ ont connu un franc succès !

Le vendredi 8 décembre, jours des illuminations, à partir de 18 heures, quatre entrepreneuses bourguignonnes s’étaient associées à Grégory, le patron du Bar de l’Hôtel de Ville (le BHV) pour proposer à sa clientèle un apéro shopping !

De nombreuses clientes et clients de ce débit de boissons ont pu rencontrer les univers de 4 entreprises différentes : "Au lit les momes" , "Un 6 décembre en hiver", "Anaïs déco" et "Genna." et partager avec elles un apéro dinatoire tout en faisant leur shopping.

Une soirée très réussie qui a ravi les personnes présentes. En ces périodes de fêtes de fin d’année, les 4 entrepreneuses vous proposent des idées cadeaux mode ou déco pour petits et grands, n’hésitez pas à les contacter !

Clin d’œil à Amandine, pour sa confection de vêtements (Genna),

A Anaïs, pour ses objets de décoration, (Anaïs déco)

A Solène, pour ‘Un 6 décembre en hiver’

A Eva, ‘Au lit les mômes’ pour ses attrapes rêves.

J.P.B