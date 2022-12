Pour vos repas de fêtes, commandez vos menus traiteur chez le Maître restaurateur Jérôme Ruget associé au Maître traiteur Christophe Rebillard

Le clin d’œil info-chalon

A les voir derrières le même fourneau pour concocter des menus traiteur qui feront saliver vos papilles à coup sûr, ces deux chefs cuisiniers que sont Jérôme et Christophe partagent une amitié de plus de 50 ans et surtout ont la même passion culinaire, à savoir combler leur clientèle grâce à des menus de haute qualité afin de réussir vos réveillons.

Il faut dire que Jérôme Ruget, Maître restaurateur ayant travaillé pendant 6 ans à « La Réale » avec le Chef Gilbert Coulon, 2 ans au restaurant « Le Chatelet » et 15 ans « Chez Jules », avant de reprendre, à son compte, la succession du restaurant et Christophe Rebillard, Maître traiteur, qui a travaillé au Moulin de Marthorey , au Saint Georges et à Ma Campagne avant de se mettre à son compte comme traiteur à l’Abergement Sainte-Colombe mettent tout en œuvre pour vous proposer des menus traiteur qui raviront vos invités.

Publi-information