Chalon-sur-Saône : Les belles vitrines de Noël de nos commerçants (4)

Le magasin Cendryllon Chalon-sur-Saône

La jolie boutique « Cendryllon » située 4 rue porte de Lyon à Chalon-sur-Saône, vous propose une gamme de vêtements, chaussons, articles de danse, chaussures de danse de salon mais aussi des chaussures conforts pour les pieds sensibles. De jolis modèles sont à découvrir dans cette boutique ;

A l’occasion des fêtes, Dominique a décoré son commerce pour le plus grand bonheur de sa clientèle !

Le magasin « Cendryllon », est ouvert du mardi, au vendredi de 10 H à 12 H et de 14 H 30 à 19 H et le samedi de 10 H à 12 H et de 14 H 30 à 18 H. (fermeture le dimanche et lundi)

J.P.B