Le Planning Familial organise une soirée-débat autour du film «Annie Colère» au Mégarama Chalon, ce mardi 13 décembre 2022 à 20 heures.

Un film sur le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception (MLAC), qui raconte une lutte collective méconnue, celle de ce court mouvement politique des années 70 qui a transformé la société française.

Une histoire d'émancipation, d'affirmation de l'autonomie des femmes et de leur plein droit à disposer de leur corps.

Avec ce récit de cette lutte particulière, se transmet grâce à l'écriture de Blandine Lenoir qui s'est basée sur la thèse d'une chercheuse, Lucile Ruault, et de toutes les histoires et rencontres qu'elle a consignées dedans, sans oublier l'investissement collectif des actrices du film, dont , la comédienne Laure Calamy, Zita Hanrot et India Hair, une conviction plus grande : celle de la nécessité de l'action collective et solidaire pour protéger des droits encore fragiles.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati