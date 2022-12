Faire du sport par temps froid...

Certains sportifs affrontent sans problème la froide saison. Pour effectuer leurs sorties habituelles, tous s'apprêtent au moyen de vêtements techniques, sélectionnés en vertu de leur intérêt et superposés pour un maximum d'efficacité.

Par basses températures, il est conseillé d'enfiler une première couche évacuant la transpiration, afin que l'humidité ne reste pas sur les bronches. Une seconde couche, plus chaude, peut être passée s'il fait très froid, mais il est primordial de ne pas trop se couvrir, sous peine de transpiration excessive en plein effort. La dernière couche se doit d'être un coupe-vent, lui-même respirant, afin d'assurer une parfaite étanchéité et de maintenir la nécessaire ventilation. Pour finir, les extrémités seront enveloppées de gants et de bonnets, un tour de cou polaire protégeant les voies respiratoires.