Saint Rémy, 800 san-rémois de plus de 70 ans ont bénéficié du colis de Noël cette année 2022.

Goûter, repas et maintenant colis de Noël pour les séniors de la commune de Saint Rémy.

800 personnes âgées de plus de 70 ans ont bénéficié cette année du colis de Noël. Les ayants droits avaient été conviés à venir retirer leur colis. Le CCAS avait organisé la distribution à l’espace Brassens avec la possibilité pour ceux qui le souhaitaient de prendre place autour des tables le temps d’une conversation et d’une petite tasse de café.

Tout l’après-midi, les élus et les bénévoles du CCAS ont fait la distribution des deux sortes de colis, un modèle pour les couples et un autre pour les personnes seules. Ils étaient très reconnaissables avec leur superbe tenue de Noël.

Les colis ont été fournis par "Esprit Gourmet", la municipalité y a juste ajouté le calendrier de la mairie et le petit mot de Pascale Barbier adjointe.

Il y avait aussi un stand un peu particulier lors de cet après-midi convivial, celui de "Présence Verte" qui présentait du matériel de téléassistance. Certainement très utile, mais était-il vraiment à sa place en cet après-midi festif et non commercial comme l’a fait remarquer une personne ? Un habitant pourtant très satisfait du colis et des diverses actions de la municipalité envers les aînés.

C.Cléaux