Louis MARGUERITTE, député de Saône-et-Loire, réagit à la suite de l’incendie de Torcy.

Je me suis rendu en début d'après-midi à Torcy à la suite de l’incendie qui a touché 8 maisons afin d’apporter tout mon soutien aux habitants sinistrés, aux élus et à tous ceux qui sont intervenus sur ce sinistre.

Je tiens à remercier les pompiers de Saône-et-Loire de leur travail exceptionnel cette nuit pour contenir et éteindre le feu.

Grâce à eux, aucune perte de vie humaine n’est à déplorer malgré plusieurs blessés légers dans leurs rangs. J'ai adressé mes remerciements et félicitations au chef de corps du SDIS, le colonel Pignaud.

Une réunion de travail avec les élus s’est tenue afin de faire le point sur la situation avec le maire Philippe Pigeau et sa première adjointe Nadège Cantier.

Tous les habitants sinistrés ont pu être relogés grâce à leur action et celle des services municipaux.

Au-delà de l’urgence du relogement et l'émotion, il convient de tout mettre en œuvre pour qu'un tel drame ne se reproduise plus.

Des mesures de court et de moyen terme pour éviter le squat de logements inoccupés et renforcer la sécurisation des toits sont nécessaires avec l'ensemble des acteurs, bailleurs, élus et forces de sécurité publique.