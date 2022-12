Les colis de Noël distribués aux aînés de Fontaines dimanche 11 décembre.

C’était les grands préparatifs ce vendredi 9 décembre dans la salle des réceptions de la mairie de Fontaines avec la préparation des 160 colis de Noël destinés aux aînés de la commune qui ont 75 ans et plus.

Les colis ont été confectionnés par une équipe de 11 personnes (bénévoles et CCAS) dont seulement 2 hommes, Michel et Gilles. L’équipe, pilotée par Carine Plumier adjointe à la mairie et vice-présidente du CCAS, a garni les colis de produits locaux achetés chez les commerçants de Fontaines, de rillettes de thon de Bretagne et de clémentines d’Espagne.

Deux sortes de colis au choix, un avec une bouteille de crémant du "domaine Gouffier", l’autre avec une bouteille de jus de pommes du "Lycée agricole de Fontaines" pour ceux qui ne souhaitaient pas d’alcool, difficile de faire plus local comme approvisionnement. Il ne restait plus qu’à mettre les petites brioches de la boulangerie "Aux Délices Fontenois" dans les colis juste avant de les porter aux séniors.

Dimanche matin, une trentaine de personnes (bénévoles, élus et membres du CCAS) était prête à arpenter les rues par cette matinée plutôt froide. Après un petit débriefing et la répartition des binômes par Carine Plumier, chaque groupe, chargé de colis, est parti rendre visite aux séniors de la commune.

Les premiers destinataires du colis ont été les ayants-droits de la résidence" Les Charmilles" qui ont été très surpris et très contents de voir Madame le maire, Nelly Meunier-Chanut en personne leur apporter leur colis.

La distribution a permis de rencontrer des personnes parfois isolées qui sortent peu avec le froid qui s’est installé.

Le petit brin de causette et les colis sont les signes qu’il y a encore des bénévoles à leur écoute et qui pensent aux séniors de nos communes.

C.Cléaux