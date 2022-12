«À Vous d'Inventer la Ville» 2022 ; Liste des 13 projets élus par les citoyens chalonnais

Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, s'est exprimé en présence de Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, Valérie Maurer, adjointe au maire en charge de la culture, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap, Véronique Avon, conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale, et quelques porteurs de projets.

Voici la liste des 13 projets adoptés dans le cadre de la 4ème édition du grand appel à projets de la municipalité, «À Vous d'Inventer la Ville», qui renforce l'exercice de la démocratie locale et donne la possibilité d'embellir notre ville :

▶ Boucicaut/Verrerie/Champ Fleuri

→ Aménagement d'un parc de jeux canins (Angle Rue Maréchal de Lattre de Tassigny et Rocade) (27 votes)

Porteur de projet : Stéphanie Michaux

▶ Citadelle/Garibaldi/Laënnec

→ Réaménagement et sécurisation du parc François Mansart (remplacement des cages de foot, réparation du grillage) (14 votes)

Porteurs de projet : Angélique Delbeken et André Sanvert

▶ Saint-Laurent

→ Réaménagement du sentier pédestre derrière les pompes élévatoires (16 votes)

Porteur de projet : Lucie Noury

▶ Clair Logis/Coubertin/Saint-Gobain

→ Aménagement d'un espace vert (entre la Rue Edgard Corot et la Rue Auguste Renoir) (4 votes)

Porteur de projet : Gérard Mollard

▶ Plateau Saint-Jean

→ Extension de l'aire de jeux pout enfants de moins de 3 ans (Rue Sarah Bernhardt) (12 votes)

Porteur de projet : Sylvie Vincent

▶ Charreaux

→ Aménagement du jardin de la Maison de quartier (14 votes)

Porteur de projet : Jean-François Touchemoulin

▶ Centre-ville

→ Installation de tables de ping-pong (Square Chabas) (9 votes)

Porteur de projet : Annabelle Lujan

▶ Bellevue

→ Plantation d'arbres pour l'ombrage des bancs au Parc de la Biodiversité (16 votes)

Porteur de projet : Bernard Forest

▶ Saint-Jean-des-Vignes

→ Végétalisation de la Rue Morinet (côté Rocade) (14 votes)

Porteur de projet : Jeannine Godot

▶ Saint-Cosme

→ Ajout de tables de pique-nique dans le Parc du Conservatoire (18 votes)

Porteur de projet : Micheline Joly

▶ Aubépins

→ Création d'un terrain de pétanque (Rue André Gide) (4 votes)

Porteur de projet : Solange Putigny

▶ Prés Saint-Jean

→ Ajout d'une table de pique-nique et d'une balançoire vers les jeux de couleurs (Rue Saint-Helens) (4 votes)

Porteurs de projet : Ahlem Djebaili et Laetitia Colin

▶ Stade/Fontaine aux Loups

→ Ajout d'un panneau de basket vers la Maison de quartier (8 votes)

Porteur de projet : Conseil citoyen



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati