Samedi 9 décembre, c’était déjà Noël au Rugby Tango Chalonnais

De nombreuse animations ont séduit petits et grands !

Samedi 9 décembre, à partir de 9 heures l'ensemble des jeunes tangos de l'école de rugby du R.T.C (Rugby Tango Chalonnais) avait rendez vous, avec un personnage important dans la vie du club. On ne parle pas de Sylvain Guyon le responsable de l'EDR ou de Pascal Turet celui qui concocte de délicieux gouter.

Après l'accueil de toutes et tous, enfants et parents, par le premier nommé et une petite collation, chocolat chaud, papillotes, mandarines, préparée par le second, place était donnée à la star du jour .... le père Noël en personne.

Après la remise des cadeaux à chacune et chacun, cette année les jeunes rugbymans chalonnais ont reçu une place pour aller voir un match du Top 14 : LOU - RC Toulon à Lyon au printemps 2023.

Après la traditionnelle photo souvenir, la magie de Noël était à l'honneur avec Stéphane qui a enchanté petits et grands par ses tours de magie.

Le club remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée dédiée aux enfants du RTC.

Le photoreportage

J.P.B