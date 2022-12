Van71, le service d’accompagnement numérique du Département de Saône-et-Loire en tournée

Pendant six semaines, le bus numérique Van71 se rend hebdomadairement dans six communes du territoire à la rencontre des personnes qui ont besoin d’aide pour réaliser des démarches sur Internet ou qui veulent améliorer leurs compétences informatiques.

La première demi-journée de la tournée uniquement, un médiateur départemental aide les personnes pour accomplir une démarche administrative, imprimer un document ou bénéficier de conseils informatiques spécifiques.

Lors des cinq ateliers suivants, l’intervenant forme les participants aux usages informatiques pour qu’ils puissent gagner en autonomie. À chaque séance, les personnes peuvent apprendre à utiliser des outils numériques (ordinateur, smartphone et tablette), à naviguer sur Internet en toute sécurité (création de mots de passe sécurisés, vigilance contre les fraudes et virus, formation aux cookies et données personnelles…). Elles peuvent également apprendre à envoyer des mails, transférer des photos, etc.

Ce service gratuit s’adresse à tous, sans rendez-vous.



Permanences

Perreuil : tous les mardis matins | du 10 janvier au 14 février 2023 | 9h -12h

Salle des fêtes | Place de la mairie | 71510 PERREUIL | 03 85 45 60 66 (Mairie)

Saint-Firmin : tous les mardis après-midis | du 10 janvier au 14 février 2023 | 14h - 17h

Mairie | 1 chemin du Theurot d’Ardon | 71670 SAINT-FIRMIN | 03 85 55 08 58 (Mairie)

Vauban : tous les mercredis matins | du 11 janvier au 15 février 2023 | 9h - 12h

Bibliothèque municipale | Le Bourg | 71800 VAUBAN | 03 85 25 88 11 (Mairie)

Gibles : tous les mercredis après-midis | du 11 janvier au 15 février 2023 | 14h - 17h

Bibliothèque municipale | Le Bourg | 71800 GIBLES | 09 62 07 53 39 (Mairie)

Frontenaud : tous les jeudis matins | du 12 janvier au 16 février 2023 | 9h - 12h

Mairie | 10 place de la mairie | 71580 FRONTENAUD | 03 85 74 81 70 (Mairie)

Sagy : tous les jeudis après-midis Du 12 janvier au 16 février 2023 | De 14h à 17h

Mairie | 230 route des Gallands | 71580 SAGY